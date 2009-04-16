У Литвина видят четвертую попытку создания «ширки»

Создание коалиции между БЮТ и Партией регионов возможно только при условии, если лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ будет предложена «адекватная в его понимании» должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель лидера фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, сегодня происходит уже четвертая попытка переформатирования коалиции и создания «так называемой «ширки».

Он заметил, что, по его информации, определенные переговоры ведутся, но, возможно, не на официальном уровне, и не на уровне лидеров фракций, а на уровне «переговорщиков среднего звена».

«Мы спокойно к этому относимся», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В то же время он заметил, что депутаты от фракции БЮТ уже опровергли проведение таких переговоров.

Отвечая на вопрос, возможно ли все же формирование коалиции между БЮТ и Партией регионов, он сказал: «Это зависит, прежде всего, от того, удастся ли предложить Виктору ЯНУКОВИЧУ адекватную в его восприятии должность».