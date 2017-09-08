Депутаты предлагают запретить местным советам принимать решения втайне от общественности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7071, который позволит сделать работу местных советов открытой и гласной. Документ предусматривает соответствующие изменения к Закону Украины «О местном самоуправлении».

Его подготовили народные депутаты из УКРОПа Тарас Батенко, Александр Дубинин, Виктор Шевченко, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Ирина Констанкевич.

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По словам авторов проекта закона, в настоящее время украинское законодательство не регулирует перечень случаев, в которых граждане не могут присутствовать на заседаниях местных советов. В связи с этим местные советы порой решают заседать в закрытом режиме. А территориальные общины оказываются устраненными от принятия важных решений.

«Но, поскольку местные советы представляют общины, то все вопросы, касающиеся имущества, земли, бюджета, водных ресурсов, распределения средств и т. д., не должны рассматриваться в закрытом режиме, без представителей территориальной общины», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим депутаты из УКРОПа предлагают дополнить закон о местном самоуправлении положениями, благодаря которым будет предусмотрена открытость заседаний местных советов.

Согласно их инициативе, сессии местных советов следует проводить не только гласно, но и открыто, с участием всех желающих, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Также предлагается ввести механизм аккредитации представителей СМИ, освещающих работу советов в соответствии с Законом Украины «Об информации».

Кроме того, для обеспечения гласности предполагается разрешить присутствующим лицам, журналистам и другим представителям СМИ проводить трансляции открытых заседаний местных советов, в частности в сети Интернет. Также в СМИ в полном объеме должны транслироваться заседания советов, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся имущества общин, земли, водных ресурсов, бюджета, распределения средств и т. п.

Авторы законопроекта предлагают запретить местным советам принимать решения о проведении заседаний в закрытом режиме.

«Принятие предложенного проекта закона будет способствовать выполнению статьи 5 Конституции по осуществлению народом власти непосредственно и через органы местного самоуправления, путем введения действенного механизма обеспечения гласности и открытости работы местных советов», – отмечено в пояснительной записке к проекту закона.