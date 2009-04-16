Скандал в Раде: на карточках зависли зарплаты

"Регионал" Александр Ефремов требует от руководства Верховной Рады провести расследование о законности привлечения "Альфа-банка" для обслуживания зарплатных карточек помощников депутатов.

Об этом он сказал на заседании парламента в четверг.

По словам Ефремова, в среду первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Маслаков разослал всем помощникам депутатов письмо, в котором требует, чтобы они оформили зарплатные карточки в банке "Альфа".

"Владимир Михайлович, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эти действия этого ответственного работника и передали материалы на него в соответствующие органы для составления протокола о коррупции", - обратился он к спикеру Владимиру Литвину.

Ефремов пояснил, что ранее помощники депутатов обслуживались в банке "Надра", но после возникновения в нем проблем стал вопрос о переводе зарплатных счетов на обслуживание в другие банки.

Вместе с тем он возмутился непрозрачностью тендера по привлечению "Альфа-банка".

"У нас зависли деньги помощников депутатов в банке "Надра". Люди их получить не могут, а мы сегодня обязываем, вопреки закону, идти людям в этот банк (Альфа-банк)", - заявил Ефремов.

"Вообще такие действия всегда проходят по согласованию с регламентным комитетом. То, что провели тендер, не согласовав это действие по чьему-то решению, это нонсенс. Что это за "Альфа-банк", который выиграл тендер? Я не знаю, знает ли кто-то из депутатов, что это за банк", - добавил он.

В свою очередь Литвин попросил не выносить этот вопрос в сессионный зал, а решить его на заседании согласительного совета.

"Если возникают какие-то проблемы, то я не думаю, что вся страна и вся Верховная Рада должна заниматься вопросами, что кто-то сказал и не точно услышал", - возмутился он.

Литвин объяснил, что "был объявлен тендер на обслуживание банками Верховной Рады, как и всех других".

"Речь идет о том, что сегодня нужно людям получить зарплату, поэтому им разослали предложения, что надо посмотреть, как эти карточки могут быть профинансированы. Когда стоял вопрос о проведении тендера, то обращались не к регламентному комитету, а к профильному комитету", - сказал он.

"Но если вы будете меня заставлять, я расскажу, какие были давления, чтобы пробить тот или иной банк. А это сегодня отголоски всех этих давлений, которые идут на Верховную Раду", - добавил он.

На возмущенные реплики коммунистов Литвин ответил: "Я вам скажу, к кому подойти и спросить. Это касается как раз ваших коллег".

Как известно, "Альфа-банк" принадлежит российской "Альфа-групп".

Украинская правда