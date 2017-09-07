Порошенко рассказал о подготовке России к наступательной войне континентального масштаба

Президент Петр Порошенко заявил, что главной угрозой со стороны России все же остается военная. Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

По словам президента, пока нет признаков того, чтобы Москва была готова уйти с Донбасса и Крыма.

Читайте такжеУкраина выбралась из глубокой пропасти: Порошенко рассказал о "хищной орде" и главном риске для страны

«Главная угроза со стороны России все же военная. Нет пока никаких признаков того, чтобы Москва готова была отступить с Донбасса и уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше», - заявил президент.

Как пример этого, Порошенко назвал нынешние военные учения российских войск в Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выступает президент Петр Порошенко.

Сегодняшней повесткой дня пленарного заседания парламента после выступления главы государства предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, связанных с судебной системой. В частности это президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов.