Прокуратура завтра ждет Лавриновича на допрос в деле об узурпации власти

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в захвате власти бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил начальник отдела процессуального руководства Департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

По словам Донского, 1 сентября следователь позвонил Лавриновичу и сообщил, что он является подозреваемым. Также экс-министру было предложено к 5 часам вечера явиться к следователю, на что Лавринович ответил, что находится в горах и прийти не сможет.

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Следователь отметил, что в таком случае сообщения о подозрении ему будет отправлено на все известные следствию его адреса, в частности - на место его регистрации, которое совпадает с местом проживания.

Также Донской добавил, что аналогичное подозрение сообщено Януковичу, а также бывшему заместителю министра юстиции Владимиру Богатырю.

Прокурор сообщил, что Лавринович вызван на допрос к следователю Генпрокуратуры на завтра, 7 сентября, если он не появится, то будет рассмотрен вопрос о его приводе для проведения следственных действий.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единственного органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - сообщил Луценко.