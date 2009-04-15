БЮТ не даст Ющенко разложить яйца в разные корзины

Намерение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принимать участие в возможных одновременных выборах в Верховную Раду и президентских выборах является нарушением действующего законодательства.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО, комментируя соответствующее заявление Президента.

По словам народного депутата, перед приходом Пасхи «Президент хочет разложить яйца в разные корзины». При этом, сказал он, согласно ст.56 п.8 закона о выборах Президента, в случае проведения одновременных досрочных выборов Президента и ВР кандидат в президенты должен снять свою кандидатуру, если он планирует принимать участие и в парламентских выборах. «Таким образом, Президент не имеет права баллотироваться одновременно в парламент и в президенты», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он заметил, что команда Президента, дав В.ЮЩЕНКО «парашют в виде возможности проведения одновременных досрочных выборов, не дала ему инструмент для использования этого парашюта».

Депутат выразил убеждение, что одновременные досрочные выборы Президента и ВР не состоятся, но если все же это произойдет и В.ЮЩЕНКО будет баллотироваться и в парламент, и в президенты, то БЮТ будет обращаться в Центральную избирательную комиссию с просьбой устранить нарушение.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО в интервью газете “Коммерсантъ”, опубликованном 15 апреля, выразил готовность принять участие в выборах главы государства.

Президент напомнил, что считает нелегитимной дату проведения президентских выборов 25 октября.

«Я прошу вас забыть о дате 25 октября как о легитимной дате очередных президентских выборов. Это - надуманная дата, она ничем не обоснована. Что касается даты проведения одновременных досрочных парламентских и президентских выборов, сейчас я не возьмусь назвать ее. Это должны сделать юристы, придерживаясь буквы и духа Конституции, не в нарушение сроков проведения выборов парламента и президента», – заявил он.

При этом, отвечая на вопрос: «Если юристы выполнят эту задачу, и одновременные выборы будут назначены, в которых из них вы примете участие?», В.ЮЩЕНКО сказал: «Думаю, я буду принимать участие и в тех, и в тех».