Тимошенко повысила «пенсионный налог» с малых предпринимателей

В Украине с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для плательщиков налогов по упрощенной системе составит 208 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя вчерашнее решение правительства о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда.

«Мы считаем, что должна быть социальная справедливость по отношению ко всем людям, в том числе и в оплате взносов. Каждый должен себя страховать на случай пенсии. У нас сегодня пенсионное страхование, поэтому те средства, которые они заплатят, - это минимальный взнос, который сегодня составляет 208 грн.», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр уточнила, что в настоящее время по упрощенной системе свои отчисления в Пенсионный фонд осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом в настоящее время единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно привлечь в бюджет Пенсионного фонда 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 года.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года – УНИАН).

«Эти два положения вступят в силу 1 мая 2009 года», - сообщила Л.ДЕНИСОВА.