Яценюк объяснил, почему в Раде столько олигархов

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что сегодня правящая политическая элита имеет очень близкие отношения с большим бизнесом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил вчера во время программы «От первого лица» на радио “Эра FM”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «правящая политическая элита имеет очень близкие отношения с большим бизнесом, и именно поэтому сегодня весь большой бизнес представлен в парламенте».

При этом лидер «Фронта перемен» отметил, что его никто из олигархов не поддерживает.

В то же время А.ЯЦЕНЮК добавил, что официально обратится к бизнесменам с просьбой профинансировать его избирательную кампанию.

«Начнется избирательная кампания, и я откровенно это говорю, я обращусь к большому, среднему и малому бизнесу и к людям, для того, чтобы профинансировать избирательную кампанию», - сказал он.