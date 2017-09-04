Сюмар о введении биометрического контроля на границе: Россия однозначно ответит

Председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины Виктория Сюмар убеждена, что РФ ответит Украине на введение биометрического контроля на границе и подчеркивает необходимость урегулировать вопрос пересечения российско-украинской границы жителями населенных пунктов приграничных территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы должны сегодня обратиться к премьер-министру, потому что вы знаете о введении в действие новых правил пересечения границы гражданами Российской Федерации решением Совета национальной безопасности и обороны, и здесь есть определенные моменты, связанные с приграничными территориями... Все-таки надо вносить изменения в постановление об этих местных пунктах пропуска и урегулировать этот вопрос, чтобы там не создавать сложностей», - заявила Сюмар.

По ее словам в приграничных районах в одном населенном пункте живут как граждане Украины, так и России.

«Они живут в Украине, работают в России, потому что граница проходит по одной дороге», - отметила она.

«Россия однозначно ответит нам на значительное осложнение пересечения границы Украины и эти регионы, для которых актуально сегодня взаимодействие со своими родными, семьями - это требует отдельной доработки и решений Кабмина», - убеждена депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 256/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины », а 2 сентября указ вступил в силу.

Согласно документу, СНБО поручил Кабмину в месячный срок обеспечить осуществление при участии СБУ комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Правительству поручено также принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска или въехали в Украину с территории таких государств.

Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности введения предварительного электронного сообщения иностранцами, в том числе россиянами въезда и выезда из Украины.

Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.