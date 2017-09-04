У Путина согласны на уход с Донбасса, но при условии - российский политолог
Также он обратил внимание на то, что вопросы власти в России решаются не на выборах, а закулисно.
Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что значительная часть политической элиты РФ согласилась бы на уход с Донбасса, при условии, что мировое сообщество закроет глаза на оккупацию Крыма.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
Однако, подчеркнул политолог, Запад никогда не признает юридически аннексию Россией Крыма.
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"Но это очень трудно сделать при живом Путине, поскольку это потеря лица для него. Поэтому очевиден такой разрыв между Путиным и большинством правящей верхушки", - считает Пионтковский.
Также он обратил внимание на то, что вопросы власти в России решаются не на выборах, а закулисно.
"Вот эти два процесса - ультиматум Запада с одной стороны и необходимость принятия решения власти с другой - вызывают достаточно серьезную ситуацию внутри кремлевской верхушки. И сейчас трудно сказать, как она будет развиваться", - сказал политолог.