Россия под предлогом защиты русскоязычного населения может начать агрессию во время учений "Запад-2017" - Генштаб

Российская Федерация может использовать провокационный повод угрозы безопасности русскоязычного населения для вооруженной агрессии против Украины и стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) во время российско-белорусских учений «Запад-2017».

Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба ВСУ.

«Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям «Запад-2017», сроки их проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи учений выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов», - считает генерал.

Муженко предположил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении - около 100 тысяч человек, в том числе в 70 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и порядка 30 тысяч сотрудников других силовых структур России.

Читайте такжеМинобороны РФ обещает не готовить плацдарм для вторжения в Украину в ходе учений "Запад-2017"

По его словам, содержание мероприятий стратегических учений «Запад-2017», состав привлекаемых войск (сил) позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

«Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии относительно ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения», - сказал Муженко.

«Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия», - отметил начальник Генштаба.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил,что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.