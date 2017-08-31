Дело о сбитом рейсе MH17: Путин поделился фантазиями о диспетчере испанского происхождения из Борисполя

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос режиссера Оливера Стоуна о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге», напомнил о сообщении «испанского диспетчера», который якобы работал в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Российские государственные СМИ после катастрофы распространили сообщение из твиттера, в котором «диспетчер» утверждал, что видел рядом с «Боингом» военные самолеты. Ответ Путина на вопрос о катастрофе приводится в книге «Интервью с Владимиром Путиным», в которую попали не вошедшие в фильм эпизоды, передает "Дождь".

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«Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло», — сказал Путин Стоуну во время беседы, которая проходила 4 июля 2015 года.

«Я не утверждаю, что этот самолет сбивал гражданское воздушное судно, но все равно вопрос остается: а что он там делал, в коридоре гражданского судна?», — задался вопросом Путин, указав, что это запрещено международными правилами гражданской авиации.

Представители России и ранее на официальном уровне требовалиизучить заявления «испанского диспетчера» о самолетах, замеченных рядом с «Боингом». «Комсомольская правда» публиковала интервью с человеком, который якобы видел пилота, сбившего MH17.

Заявления «диспетчера», о которых идет речь, были сделаны в твиттере с аккаунта Carlos Spainbuca. Но диспетчеров с таким именем в Украине не было. Затем этот твиттер переименовался в Людмилу Лопатышкину. Никаких подтверждений того, что это мог писать реальный диспетчер, за три года с моменты катастрофы не появилось, пишет "Медуза".

Версию об ударе по хвостовой части самолета или об обстреле с военного самолета в 2016 году опровергла Международная следственная группа. Она установила, что MH17 сбили из системы «Бук» и ракета взорвалась около кабины. Эти данные были опубликованы более чем через год после разговора Путина со Стоуном.

Телеверсия интервью Стоуна с Путиным вышла в июне и была показана как в США, так и в России.