КС не намерен давать Ющенко повод распустить Верховную Раду?

Конституционный Суд не намерен давать президенту Виктору Ющенко повод для досрочного роспуска Верховной Рады VI созыва и поддерживать его представление относительно нарушения порядка назначения премьер-министра.

Как пишет газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на источники в КС, результаты рейтингового голосования судей на закрытом заседании Суда показали, что противников этой идеи больше, чем сторонников.

КС провел закрытое заседание по делу, в котором президент просит признать нарушением Конституции тот факт, что после формирования в парламенте коалиции фракций БЮТ, "Наша Украина - Народная самооборона" и блока Литвина главе государства не было подано представление на назначение премьер-министра.

Открытое слушание по этому делу в КС прошло в начале апреля, а уже в прошлую среду состоялось первое рейтинговое голосование.

"Девять судей проголосовали против того, на чем настаивает президент, шесть – поддержали требование Виктора Ющенко. Еще трое судей на заседание не пришли и, таким образом, в голосовании не участвовали", - рассказал собеседник газеты в КС.

"Голосование, которое состоялось в Конституционном Суде в среду, показало, что у президента практически нет шансов выиграть дело", - заявил источник издания.

По словам источника, затягивать с вынесением решения по представлению президента в Конституционном Суде не хотят. Решение КС, как известно, считается принятым, если за него проголосовали минимум 10 из 18 судей.

"Те девять судей, что голосовали против, сейчас предпринимают максимум усилий для привлечения на свою сторону прежде всего тех судей, которых не было на заседании", - сказал источник.

Один из юристов БЮТ, народный депутат Виктор Швец заявил, что "ожидал от КС чего-то подобного". "Точной информацией о событиях в Конституционном Суде я не владею, но с правовой точки зрения было очевидно, что президенту не стоит надеяться на позитивный результат", - сказал он.

Иного мнения придерживается депутат фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко: "Президент имеет все основания считать, что процедура легитимизации правительства не соблюдена. Сегодня вообще непонятно, кого представляет это правительство".

Как известно, представление с просьбой неотложно растолковать некоторые нюансы формирования правительства Ющенко направил в КС в середине февраля. В документе указывалось, что в соответствии с ч. 8 ст. 83 основного закона коалиция депутатских фракций в Верховной Раде должна внести президенту предложения по кандидатуре премьер-министра, а также относительно кандидатур в состав Кабинета министров.

В ходе устных слушаний дела представитель президента в КС Марина Ставнийчук не стала скрывать, что цель президента – найти повод для досрочного роспуска Верховной Рады VI созыва: "Роспуск парламента как раз и является той формой ответственности, которая наступает в том случае, когда не сформировано правительство".

Украинская правда