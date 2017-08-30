Представителем Кабмина в Раде будет депутат от "БПП" Вадим Денисенко - Гройсман

Представителем Кабинета министр Украины в Верховной Раде народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы сегодня примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", - сказал премьер.

Он добавил, что Денисенко уже дал свое согласие на то, что будет помогать правительству в коммуникации с парламентом.

"Нам надо усиливать наше взаимодействие. И новая система взаимодействия предусматривает, в том числе, и то, что мы сможем и отзывать законопроекты, которые не являются актуальными, из украинского парламента, чтобы его не перегружать", - подчеркнул Гройсман.