Милитаризация Крыма продолжается: оккупанты произвели запуск крылатой ракеты

Расположенный под Балаклавой береговой стационарный ракетный комплекс «Утес» в аннексированном Крыму произвел пуск крылатой ракеты в рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота России.

Об этом 28 августа сообщает пресс-служба минобороны России.

«В свою очередь, ударная группа в составе ракетных катеров «Ивановец», «Р-239» и «Р-60» обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету», – говорится в сообщении.

Читайте такжеОсужденный оккупантами крымский татарин Зейтуллаев обратился к ООН и начал голодовку

Всего, по данным ведомства, в учениях были задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Минобороны РФ заявило о восстановлении в аннексированном Крыму дивизиона шахтного берегового ракетного комплекса «Утес».

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».