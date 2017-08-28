"Школьное перемирие" нарушили более 600 раз - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления "школьного перемирия" в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. Об этом он заявил на брифинге в Днепре.

В частности, Хуг рассказал, что минувшая неделя стала уже третьей подряд неделей, когда миссия фиксирует снижение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. По его словам, с начала августа уровень насилия на Донбассе снизился на 65%.

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Хуг напомнил, что недавно все стороны на Донбассе снова взяли на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 25 августа.

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

Первый заместитель председателя СММ подчеркнул, что боевые столкновения по-прежнему происходят в известных горячих точках, хотя уровень нарушений режима "тишины" меньше. К этим горячим точкам относятся районы Попасной и Первомайска, в треугольнике Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта, на юге к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также в районах к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска. По его словам, в этих перечисленных районах СММ фиксирует 80% нарушений режима прекращения огня.

"Это количество - 600 нарушений режима прекращения огня, которые мы зафиксировали с тех пор, как очередное обязательство о прекращении огня вступило в силу рано утром 25 августа - включая насилие, совершенное с помощью тяжелого вооружения", - подчеркнул Хуг.

Кроме того, он сказал, что были зафиксированы случаи применения танков, артиллерии и минометов, что вызывает обеспокоенность, так как это приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и является наибольшей угрозой для местных жителей.

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Также он добавил, что с начала года и до 25 августа СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения. К ним относятся те мирные жители, которые погибли, и те, которые получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.