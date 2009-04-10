Герман предлагает Тимошенко поступать в соответствии с решениями Януковича

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна активнее использовать в работе опыт оппозиционного правительства.

«Правительство Ю.ТИМОШЕНКО взяло хороший пример с оппозиционного правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, и тоже начало практиковать выездные заседания правительства в регионах Украины», - говорится в комментарии А.ГЕРМАН, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов.

Народный депутат считает, что “это положительный сигнал, который свидетельствует о том, что действующее правительство стремится учиться у правительства оппозиционного”.

«Хорошо было бы, если бы правительство Ю.ТИМОШЕНКО также руководствовалось в своей работе не только формами, но и решениями правительства В.ЯНУКОВИЧА”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Днепропетровске, где проводит выездное заседание Кабинета министров по вопросу развития космической отрасли в новых экономических условиях.