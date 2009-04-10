В Харькове c канатной дороги сорвался подросток

В Харькове 9 апреля c канатной дороги в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького сорвался подросток - 16-летний ученик 11-го класса одной из гимназий города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, это стало следствием развлечений компании юношей.

Андрей К. пытался перелезть из одной кабины подвесной дороги в другую, но сорвался и упал c высоты почти 20 метров. В тяжелом состоянии от был доcтавлен в больницу скорой неотложной медицинской помощи.

По словам собеседника агентства, канатная дорога в это время не работает. Аттракционы откроются в парке с 1 мая.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Харькове в парке им. Горького выпала с карусели и разбилась на смерть студентка из Львова.