В Харькове c канатной дороги сорвался подросток
13:19, 10 апреля 2009Политика
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Компания развлекалась
В Харькове 9 апреля c канатной дороги в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького сорвался подросток - 16-летний ученик 11-го класса одной из гимназий города.
Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, это стало следствием развлечений компании юношей.
Андрей К. пытался перелезть из одной кабины подвесной дороги в другую, но сорвался и упал c высоты почти 20 метров. В тяжелом состоянии от был доcтавлен в больницу скорой неотложной медицинской помощи.
По словам собеседника агентства, канатная дорога в это время не работает. Аттракционы откроются в парке с 1 мая.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Харькове в парке им. Горького выпала с карусели и разбилась на смерть студентка из Львова.
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