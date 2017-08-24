Средства ПВО и противотанковые системы: Полторак рассказал, что нужно Вооруженным силам

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженным силам Украины необходимы средства противовоздушной обороны и противотанковые системы, и выразил надежду, что страны-партнеры предоставят такое вооружение.

Об этом Полторак заявил в интервью изданию «Народная армия», отвечая на вопрос, насколько ключевым для урегулирования конфликта на Донбассе является вопрос предоставления Соединенными Штатами Америки Вооруженным силам Украины летального оружия.

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«Несомненно, наступит время, и мы самостоятельно будем обеспечивать украинскую армию современным вооружением. Но именно сейчас очень важна поддержка зарубежных партнеров в этом вопросе. Речь идет исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, о средствах ПВО и противотанковых системах, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно обучить личный состав правильно и эффективно их применять», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в начале августа NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон передал в Белый дом рекомендации предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

На днях в Госдепартаменте заявили, что США не исключают возможности предоставления Украине летального вооружение, но вопрос еще не решен.

Сегодня в Киеве проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Также запланирована двусторонняя встреча Полторака и Мэттиса.