Глава Пентагона Мэттис прибыл на переговоры с Порошенко

Секретарь Департамента обороны (министр обороны) Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис прибыл в Администрации президента Украины на переговоры с Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав кортежа, сопровождавшего Мэттиса, входило 11 автомобилей.

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Глава Украинского государства встретил министра обороны США на крыльце АП. Они пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами и вошли в здание администрации.

Как сообщал УНИАН ранее, 23 августа секретарь Департамента обороны США (министр обороны) Джеймс Мэттис прибыл в Украину. Самолет министра обороны США приземлился в Международном аэропорту "Борисполь".