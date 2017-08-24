Глава Пентагона Мэттис прибыл на переговоры с Порошенко

12:45, 24 августа 2017
Политика
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Порошенко встретил министра обороны США на крыльце АП.

в состав кортежа, сопровождавшего Меттіса, входило 11 автомобилей / фото УНИАН

Секретарь Департамента обороны (министр обороны) Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис прибыл в Администрации президента Украины на переговоры с Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в состав кортежа, сопровождавшего Мэттиса, входило 11 автомобилей.

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Глава Украинского государства встретил министра обороны США на крыльце АП. Они пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами и вошли в здание администрации.

Как сообщал УНИАН ранее, 23 августа секретарь Департамента обороны США (министр обороны) Джеймс Мэттис прибыл в Украину. Самолет министра обороны США приземлился в Международном аэропорту "Борисполь".

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