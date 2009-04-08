Герман: кабмин Тимошенко пытается драть с заробитчан три шкуры

Партия регионов выступает с категорическим протестом против решения правительства о налогообложении трудовых мигрантов.

Об этом заявила заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

Она, в частности, прокомментировала принятое Кабинетом министров постановление о налогообложении трудовых мигрантов.

“Помаранчевая власть сначала создала украинцам нестерпимые для жизни условия, лишила работы и вынудила отправиться на чужбину за хлебом, а теперь еще и пытается обложить заробитчан налогами”, - заявила А.ГЕРМАН, добавив, что “верх цинизма – забирать у работников те копейки, которые они в ужасных условиях, без всякой защиты со стороны государства, зарабатывают за границей”.

“Теперь правительство ТИМОШЕНКО еще и пытается драть с заробитчан три шкуры, чтобы за их счет латать дырявый украинский бюджет. Это – цинизм власти, и мы будем категорически выступать против таких “антикризисных” мер действующего правительства”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, на пресс-конференции в УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ сообщил, что 5 марта правительство приняло постановление № 236 “О разъяснении особенностей применения отдельных норм указа Президента Украины от 3 июля 1998 года № 727 для физических лиц, которые проводят предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса”.

На Правительственном портале постановление КМУ за № 236 отсутствует. В списке правительственных нормативно-правовых актов за постановлением №235 сразу размещено постановление №237.

В то же время, 11 марта первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявил, что трудовые мигранты должны перечислять средства в Пенсионный фонд для своего пенсионного обеспечения по возвращении на родину.

Он отметил, что на заседании правительства рассмотрен вопрос о мерах по усилению Пенсионного фонда. «Некоторые вещи, которые мы приняли и которые дадут возможность стимулировать наших граждан, работающих за рубежом, получать пенсии в Украине и добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд. Мы считаем, что это могут быть достаточно серьезные поступления», - сказал А.ТУРЧИНОВ.