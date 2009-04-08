Глава миссии МВФ прилетела в Киев

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ прилетела в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила журналистам, что сегодня вечером премьер планирует встретиться с представителями миссии МВФ.

7 апреля представительство МВФ в Украине проинформировало, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 9 апреля. При этом в представительстве не сообщили, когда именно прилетит делегация и состав делегации.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.