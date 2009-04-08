Визит в Украину американского кинорежиссера и сценариста Дэвида ЛИНЧА

12 апреля в 17.30 начнется визит в Украину всемирно известного американского кинорежиссера и сценариста Дэвида ЛИНЧА. Сразу по прибытию в аэропорт “Борисполь” в 17.30 состоится общение режиссера с украинскими журналистами и поклонниками (VIP-зал аэропорта “Борисполь”). 13 апреля в 18.45 состоится вечер-встреча с доктором ЛИНЧЕМ в Софиевском Гранд Холле гостиницы ”Премьер Палас” (Киев, бульвар Шевченко/ул.Пушкинскя, 5-7/29). На все мероприятия нужна аккредитация. Контактное лицо: Денис ПОНОМАРЕВ. Моб. (093) 468-36-65