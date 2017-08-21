В Минюсте миллионные зарплаты чиновников ведомства аргументировали вознаграждением за выполненную работу

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов пояснил тот факт, что ряд высокопоставленных чиновников ведомства в мае-июне 2017 года получили зарплаты, размер которых значительно превысил 1 млн грн, вознаграждением за проделанную работу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Это часть зарплатных вознаграждений за выполненную работу. От того, сколько он (чиновник) взыскал, он получает определенный процент», - отметил замминистра.

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Андрей Помазанов заявил, что в прошлом году было принято новое законодательство, благодаря которому государственная исполнительная служба реформируется.

«И благодаря этому, чем больше государственный исполнитель взыскивает в доход государства, тем больше он зарабатывает... И это вознаграждение никоим образом не связано с другими направлениями деятельности Министерства юстиции», - уточнил депутат.

Как сообщал УНИАН, в распоряжение журналистов попал документ Минюста, в котором указаны зарплаты руководства Департамента государственной исполнительной службы.

Согласно этим данным, в 2017 году зарплату, суммарно превысившую 900 тыс. грн, получили: директор департамента Дмитрий Полищук – 1 807 121 грн (июнь 2017 г.), заместитель директора департамента Ирина Ярушевская – 1 815 441 грн (июнь 2017 г.), главный государственный исполнитель Алексей Кузьменко – 2 305 977 грн (май 2017 г.), главный государственный исполнитель Андрей Назаровец – 4 529 291 грн (июнь 2017 г.), главный государственный исполнитель Иван Нещадим – 1 518 337 грн (май 2017 г.), 7 343 682 (июнь 2017 г.), главный государственный исполнитель Александр Медведев – 1 604 064 грн (июнь 2017 г.), главный государственный исполнитель Инна Рубель – 1 050 627 (май 2017 г.), старший государственный исполнитель Сергей Мурыхин – 1 048 487 (май 2017 г.).

В документе также отмечается, что Министерством юстиции прорабатывается вопрос изменений в нормативно-правовые акты относительно ограничения максимального размера вознаграждения.