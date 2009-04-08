У Ющенко пришли к выводу, что нардепы напрасно прячутся

В Секретариате Президента Украины считают, что депутаты должны сесть за круглый стол и найти компромиссный выход из политического кризиса, в том числе и вопросе проведения выборов Президента и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что необходимо найти конституционный вариант «перезагрузки» власти.

«Очевидно, что как бы не прятались народные депутаты в ситуации, которая сегодня сложилась в парламенте, есть признаки парламентского кризиса», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК привела пример, что из десяти правительственных антикризисных законопроектов, внесенных на рассмотрение парламента, было принято всего два. По ее мнению, это свидетельствует о том, что де-факто в парламенте не существует коалиции, и есть сомнения относительно юридического оформления коалиции.

По ее словам, сегодня нельзя говорить о невозможности одновременного проведения президентских и парламентских выборов. М.СТАВНИЙЧУК отметила, что необходимо вносить изменения в законодательство, в том числе и в законы о выборах народных депутатов и выборах Президента.

«Эти проблемы существуют, но они решаемы, если будет политическая воля», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.