Мартыненко предлагает отказаться от избрания главы совета НСНУ

Народный депутат Украины Николай МАРТЫНЕНКО (член фракции «Наша Украина»), предлагает отказаться от избрания главы совета партии “Народный союз “Наша Украина”. Об этом Н.МАРТЫНЕНКО пишет в своей статье в еженедельнике "Зеркало недели" (№41, 28 октября-3 ноября 2006 года).

"Что же касается главы совета «Нашей Украины». Поскольку почетный глава партии Виктор ЮЩЕНКО наполнил свой статус лидера реальным содержанием, я предлагаю немного нестандартный шаг – на данном этапе отказаться от избрания главы совета. Считаю, что в таких обстоятельствах какой-либо «посредник» между лидером и партией неуместен", – считает Н.МАРТЫНЕНКО.

При этом он отмечает, что "определенным заменителем главы совета партии в административном смысле должен стать его президиум, который будет вместе с тем представительским и рабочим органом оперативного управления и реагирования. Для этого нужно минимизировать количественный состав президиума и формировать его по функциональным признакам, например: председатель исполкома, ответственный за организационную работу; представители базовых регионов, ответственные за работу с региональными организациями и фракциями в местных советах; представитель парламентской фракции «Наша Украина», координатор работы с фракцией. Ответственный за координацию работы с почетным главой партии и его секретариатом".

"Будучи последовательным в стремлении реализации изложенных идей, сразу же скажу: я против выдвижения моей кандидатуры в обновленный президиум. Надеюсь, что и большинство членов нынешнего также умерят свои амбиции", – добавил депутат.

Также Н.МАРТЫНЕНКО добавил, что "по моему мнению, партия просто обязана стать эффективным выразителем интересов среднего класса – малого и среднего бизнеса, квалифицированных рабочих. То есть тех людей, которые были главной движущей силой Майдана. Но чьи интересы, к сожалению, так и остались незащищенными и нереализованными".