Заседание Кабмина проходит без Тимошенко

Правительство Украины рассчитывает на результативную работу миссии Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

По его словам, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила ему сегодня провести очередное заседание Кабмина.

«Мы возобновляем активное и, я надеюсь, результативное сотрудничество. Антикризисные меры, которые принимало правительство, его настойчивость в вопросах преодоления кризиса отмечены международными финансовыми организациями, и я надеюсь, что мы почувствуем в этом вопросе и международную поддержку», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является очень важным для Национального банка Украины в вопросе стабилизации национальной валюты. «И вообще это положительно повлияет на международный авторитет нашего государства», - добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА напомнила журналистам, что сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с миссией МВФ, которая прибыла в Украину.