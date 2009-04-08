Ющенко больше не намерен поддерживать Единый центр?

Днепропетровский губернатор Виктор Бондарь решил опередить руководство "Единого центра" (ЕЦ) и вчера написал заявление о выходе из партии. Газета " Коммерсантъ-Украина " пишет, что накануне господин Бондарь имел продолжительный разговор с президентом Виктором Ющенко и заручился его поддержкой. Представителей ЕЦ возмутило то, каким способом губернатор объявил о своем решении.

Вчера председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Бондарь объявил о выходе из партии "Единый центр", которая позиционирует себя как пропрезидентская политическая сила. Его заявление, распространенное и подписанное управлением прессы и информации, утром появилось на сайте облгосадминистрации. "Я реально оцениваю собственные дела, поступки и текущую ситуацию. Для того чтобы не вызывать дальнейшей дискуссии относительно моих взглядов на реальное положение дел, считаю необходимым выйти из партии `Единый центр`,– цитируются слова господина Бондаря в пресс-релизе, распространенным областным управлением прессы.– Уверен, что глава государства поддержит такое решение".

Напомним, трения с руководством "Единого центра" у Виктора Бондаря возникли в конце марта, после публикации его интервью в журнале "Профиль". В нем господин Бондарь высказался в пользу необходимости создания нового политического проекта. Правда, сразу после выхода интервью губернатор отказался от своих слов. Однако это не смягчило реакцию президиума партии – 3 апреля господина Бондаря сместили с поста заместителя председателя ЕЦ, пообещав в будущем рассмотреть вопрос о лишении его партбилета.

Следует отметить, что в своем заявлении Виктор Бондарь призывает "всех прагматичных политиков объединиться" и ниже указывает, что "главным столпом, вокруг которого сегодня возможно объединение, является президент Украины". Но как увязывается решение покинуть единственную партию, которая безоговорочно поддерживает Виктора Ющенко, с вышесказанным, господин Бондарь не объяснил. Пресс-секретарь днепропетровского губернатора Алла Шовина сказала, что Виктор Бондарь ничего не будет добавлять к своему заявлению.

Ситуацию прояснили источники Ъ в секретариате президента. Они утверждают, что на выходе господина Бондаря из ЕЦ настоял именно глава государства. "В конце марта у Виктора Васильевича (Бондаря) прошла трехчасовая встреча с президентом, в ходе которой губернатору было настоятельно рекомендовано покинуть ряды `Единого центра`",– рассказал собеседник Ъ. В СП считают, что Виктор Ющенко больше не собирается поддерживать политический проект "Единого центра", что свидетельствует о его решении переформатировать свою команду накануне выборов.

Большинство высокопоставленных представителей "Единого центра" предпочли не комментировать внутрипартийные проблемы. Единственным, кто решил высказаться по поводу выхода губернатора из партии, оказался первый заместитель председателя ЕЦ Виктор Тополов. Его возмутило то, каким образом господин Бондарь объявил о своем решении.

– Почему член нашей партии делает заявления через пресс-службу областной государственной администрации?! Какое отношение к ней имеет "Единый центр"? – негодовал господин Тополов.– Я хочу услышать слова самого Виктора Васильевича! Пусть господин Бондарь выйдет и скажет, что он думает, напрямую. И пусть он сам подпишет заявление, а не какое-то там управление прессы.