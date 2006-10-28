СНБО может взять под контроль обеспечение Украины газом и нефтью

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует в декабре провести заседание, на котором обсудит вопросы обеспечения Украины газом и нефтью. Об этом сказал секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№41, 28 октября-3 ноября 2006 года).

"У нас на контроле находится указ Президента от декабря 2005 года с очень низким уровнем исполнения. Поэтому я не исключаю, что в декабре этот указ, предусматривающий ряд актуальных, но не выполненных решений, даст нам повод обсудить и его выполнение, и объем основных проблем, связанных с газообеспечением, нефтью и ее переработкой", – сказал В.ГАЙДУК.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2005 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводил заседание СНБО "О состоянии энергетической безопасности Украины и основные принципы государственной политики в сфере ее обеспечения".