События недели: версия читателей УНИАН – "украинские" ракеты для Кима, устрашение "хомячков" и кровавый четверг в Барселоне

Неделя началась с громкого скандала, приковавшего внимание наших читателей. В его центре оказалась Украина. Новостные сайты пестрили новостью о том, что наша страна якобы причастна к созданию северокорейских ракет. При этом информационную бомбу запустили не из-за поребрика, а одно из самых влиятельных изданий планеты – The New York Times. Опрошенные NYT аналитики якобы внимательно осмотрели фото новых ракетных двигателей КНДР и решили, что их создали когда-то для советского флота на украинском КБ «Южное». Причем эти двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла запустить 10 термоядерных боеголовок между континентами. И теперь это якобы украинское добро оказалось в распоряжении весельчака Ким Чен Ына. Журналисты пишут, что двигатели для северокорейских ракет могли быть приобретены на черном рынке. Более того, воинственным корейцам в руки попали и секретные технологии.

На это просто молниеносно отреагировал Турчинов, как всегда сразу все спихнув на «российские спецслужбы». Значительно позже скандал прокомментировал президент Порошенко, назвав информацию «безосновательным фейком», но при этом приказал срочно провести расследование. Об этом нас, кстати, попросили и американцы - не тянуть и основательно во всем разобраться.

Стоит отметить, что в своем материале журналисты NYT ссылаются на доклад аналитика Майкла Эллемана, который несколько лет работал в России, женился на русской девушке Татьяне, растит сына Никиту и на досуге пьет «Путинку». В России он принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет. Любопытная биография, не так ли? Но позже сам Эллеман в интервью заявил, что отнюдь не является фанатом Путина или русских, и вообще симпатизирует Украине в вопросе Крыма. Мол, он не пропагандист и его вообще неправильно поняли. Он уточнил, что подозревает как Украину, так и Россию. При этом не считает правительства Украины и России причастным к возможным поставкам двигателей в Северную Корею. Мол, работали через «незаконные сети торговцев оружием».

Об Украине я промолчу. Но мне, честное слово, плохо представляется, что в плотно покрытой колпаком ФСБ России существуют некие «криминальные банды», спокойно торгующие ракетными двигателями налево и направо. Скорее, похоже, что один диктаторский антиамериканский режим решил поддержать другой и тихонько перекатил «цацки» через общую границу протяженностью в 17 километров. Ведь, вдумайтесь, согласно данным SIPRI, только официально за время царствования Путина, Россия продала КНДР 3 тысячи противотанковых комплексов, 1500 зениток Игла-1, 32 БТРа и 10 крылатых противокорабельных ракет. Сколько же могли переправить неофициально? Да сколько захотят! Как говорится, враг моего врага - мой друг. А враг, понятно, у них общий.

Немного света на ситуацию пролил руководитель украинского Госкосмоса Радченко. Он также счел успехи северокорейцев по освоению космоса крайне подозрительными и не исключил, что здесь замешана Россия. По его словам, за два года самостоятельно освоить технологии и запустить ракету слабо даже космическим державам, а не то, что нищей Северной Корее. Это - исключительные сроки. «Они использовали готовое изделие. Это все, что мы можем сказать», - отметил Радченко, заявив, что до 2001 года Украина производила ракетные двигатели, которые упомянуты в публикации The New York Times, но они, в составе готовых ракет «Циклон 2» и «Циклон 3», все были поставлены в Россию и сейчас должны пылиться там.

Еще раз - Украина все ракеты отдала России. Их там, по информации Госкосмоса, от 7 до 12 штук. К тому же, Россия располагает полной документацией к ним. Вроде, бы пазл сходится.

Хотелось бы верить, что все потихоньку уляжется и окажется, что все это либо мыльный пузырь, либо провокация россиян и мы не виноваты, а Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения. Очень надеюсь, что Украине в этой истории удастся доказать, что мы не виноваты и нас пытались подставить. Что нам будет, если мы, по неосторожности, разбазариваем двигатели для атомных бомб или секретные технологии, представить сложно, да и не хочется. В любом случае, расследованием займется ООН, потому все серьезно. Продолжение следует.

Еще одним громким событием уходящей недели, сосредоточившим внимание наших читателей, стало дело против руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Шумиха поднялась из-за откровенной провокации. Еще 8 июня некий «видеоблогер» Всеволод Филимоненко, громко называющий себя журналистом (на самом деле - помощник нардепа Сергея Мельничука), получил в лицо от Шабунина за оскорбление. Того как раз вызывали в военкомат, несмотря на то, что он не является военнообязанным и вполне законно откосил от армии, учась в университете и работая депутатом горсовета. Сам Филимоненко говорит, что спросил, почему собеседник не служит в АТО, за что и получил удар в челюсть. Шабунин же заявляет, что не сдержался и ударил Филимоненко за то, что тот - наглец - оскорбил его заместителя по ЦПК Александру Устинову.

Впрочем, причина скандала уже не так важна. Инцидент был снят на видео. Филимоненко зафиксировал побои, и, согласно документу, выданному «журналисту» пока неизвестным эскулапом, ему якобы чуть ли не сломали челюсть (правда, не с той стороны, в которую ударил Шабунин, но это ничего), и дело закрутилось. За «избиение журналиста» антикоррупционеру сначала шили 5 лет тюрьмы, но в последний момент суд вспомнил о совести и дело переквалифицировали - Филимоненко все же не журналист, и Шабунину теперь светит «всего» три года тюрьмы. Пока его отпустили под личное обязательство. Но, очевидно, что он уже на крючке.

К Шабунину можно относится по-разному - любить, не любить, вообще не знать, кто он такой. Но сама история поучительна. Оказывается, у нас до сих пор нельзя просто так взять и начать мешать кому-то нормально жить. Будешь лезть не в свои дела - будешь получать кучу грязи, повестки, «митинги» под воротами дома. Найдется какой-то «помощник Мельничука» и получишь слезоточивый газ в лицо, а потом и уголовное дело. Не угомонишься - судимость.

Как не грустно осознавать, но мы поспешили думать, что так легко отделаемся от спрута коррупции. Похоже, революция и война спугнули, но не уничтожили его. Спрут жив и, похоже, крепнет с каждым днем, сжимая щупальца вокруг шей неугодных, давя их, как хомячков. Кто-то обиженно огрызается, кто-то пытается сопротивляться, но большинство со временем просто замолкают. Наверное, слишком сильны тиски. А что еще делать? Ждать, наверное...

Кстати о Мельничуке. Этот небезызвестный депутат как раз во вторник в очередной раз оскандалился, попав в серьезную передрягу. Сообщалось, что он якобы устроил стрельбу на территории детского сада в чудесном столичном районе Троещина. Позже, правда, стали заявлять, что стрелял не сам депутат, а его охранник, и в воздух - для устрашения «титушек», громивших машину шефа. По версии Мельничука, на него напала озверевшая троещинская толпа, и якобы на месте он выполнял свои депутатские обязанности, защищая от «рейдерского захвата» помещение, в котором находится якобы школа для детей-инвалидов.

А теперь - альтернативная история. Детский сад ранее был изъят из коммунальной собственности мошенническим путем, и Мельничук там устроил себе приемную. Местные жители с этим, понятно, не согласились - садиков и так не хватает. После двух лет судов решение было признано незаконным, и детский сад был возвращен в коммунальную собственность. И когда пришло время Мельничуку выметаться и освобождать помещение детсада, он приперся с пистолетом и начал качать права. Местные жители встретили его, мягко говоря, прохладно, чуть не совершив самосуд. Остается пожелать, чтобы правоохранительные органы честно разобрались, кто все-таки в этой истории рейдер, и какое право Мельничук имел стрелять.

Внимательно следили наши читатели и за событиями в Испании. В четверг мир встряхнул очередной теракт. На этот раз - в Барселоне. Погибло 14 человек и около сотни были ранены. Террористы на бусе въехали в толпу пешеходов на главной туристической улице города - Рамбле. На скорости около 80 километров в час бус давил людей, пока не врезался в киоск. Проехал фургон почти 600 метров. Среди погибших и пострадавших оказались граждане, как минимум, 18 стран. К счастью, украинцев среди них не оказалось. Двух нападавших арестовали, третьего ликвидировали. Никто не удивился, когда ответственность за убийства взяло на себя «Исламское государство».

Стоит отметить, что ЦРУ давно предупреждало испанские власти об угрозе теракта. Сегодня уже известно, что местные правоохранители давненько закрывали глаза на пропаганду джихада в мечетях. Конечно, нужно говорить о том, как можно было избежать трагедии, но если смотреть на проблему терроризма в целом, хотелось бы, чтобы устранялись и его причины. Ведь наш мир очень маленький, и сбежать отсюда нам некуда. Как-то надо мириться. В любом случае, очень хочется, чтобы этот террористический кошмар когда-то закончился.

На фоне таких громких событий практически незамеченной нашими читателями осталась новость о том, что ГПУ открыла дело по вмешательству НАБУ - представьте себе - в выборы президента США.

По мнению следователей ГПУ, сотрудники агентства не имели права обнародовать в СМИ фрагменты «амбарной книги» Партии регионов, пока в США проходила предвыборная кампания, ведь на страницах этого любопытного документа были записи о выплатах Полу Манафорту - руководителю этой самой кампании и, можно сказать, правой руке Трампа.

Может, подобные обвинения звучат фантастически, но тогда, после громкого скандала и публикации на эту тему в NYT, Манафорту пришлось уволиться. Наверное, многие уже забыли об этом, но «спасибо» за свое увольнение он тогда мог сказать именно нашему родному НАБУ. Скорее всего, тогда в агентстве не подвергали сомнению, что победит Клинтон, ну а победителей судить не будут. Но, как говорится, за все нужно платить. Очевидно, с приходом Трампа к власти в США, многое поменялось и в Украине. Похоже, ослабло и покровительство Соединенных Штатов над нашими антикоррупционерами, и давление на власть в борьбе с вышеупомянутым спрутом коррупции. Отсюда и дело Шабунина, и старые грешки НАБУ, и изгнание реформаторов… долго перечислять, да и не припомнишь уже всех.

Неужели мы так ничему и не научились? Кроме антикоррупционеров в стране больше проблем нет, не так ли?

Напоследок, занимательная история - в Японии ученые научили шимпанзе играть в «камень-ножницы-бумага». После изнурительных тренировок животные начали понимать, что ножницы бьют бумагу, но проигрывают камню и так далее. То есть даже обезьяны научились выбирать победный вариант. Ну, зачем же выбирать заведомо проигрышный? Это ведь просто глупо.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский, заместитель главного редактора веб-проектов УНИАН