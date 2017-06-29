НАБУ и САП не имеют права расследовать деятельность Манафорта как консультанта ПР – заявление

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечают, что не уполномочены расследовать деятельность Пола Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, переданном УНИАН пресс-службой Бюро.

"В ответ на многочисленные запросы СМИ и с целью предотвратить спекуляции в связи с сообщениями о получении фирмой Пола Манафорта 17 млн долл. США от Партии регионов в течение 2012-2014 годов, сообщаем, что в материалах, переданных Национальному антикоррупционному бюро Украины бывшим первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Виктором Трепаком в мае прошлого года, имя Пола Манафорта упоминается в 22 записях за период с 20 ноября 2007 по 5 октября 2012 года. Общая сумма расходов, указанных в этих записях, составляет 12,7 млн долларов США", - говорится в сообщении.

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В то же время, как подчеркнули НАБУ и САП, наличие фамилии Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии "ПР" не означает, что он действительно получил эти средства, ведь в графе получателей содержатся подписи других лиц".

Кроме того, отмечается, что НАБУ и САП не проводили официального расследования причастности Манафорта к получению средств от Партии регионов. "Он не был и не является украинским государственным служащим, и поэтому не может совершать коррупционные деяния согласно украинскому законодательству. Оценку действиям данного лица должны давать компетентные органы других государств, чья юрисдикция распространяется на расследование возможных фактов таких правонарушений", - отметили в Бюро.

В ведомстве также напомнили, что детективы НАБУ и прокуроры САП начали досудебное расследование так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов на основании документов, переданных Трепаком 30 мая 2016 года.

В рамках расследования данного производства 13 декабря 2016 года председателю ЦИК, чья фамилия и подпись фигурировали в переданных документах, было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 161 698 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 1 294 438 грн (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов The New York Times, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты США Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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Перед тем как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта был экс-президент Украины Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине.

В декабре 2016 года Манафорт утверждал, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована.

Также в прошлом году директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Бюро в рамках расследования уголовного производства о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов не проводит расследование по Манафорту.