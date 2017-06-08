Антикоррупционер Шабунин ударил помощника нардепа - тот брызнул в лицо из газового баллончика (видео)
Говорят, что Шабунин напал за вопрос: "Почему не воюешь в АТО?". Он же называет другую причину инцидента.
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин ударил журналиста и помощника нардепа Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко.
Читайте такжеПострадавший от нападения "козака" Гаврилюка журналист назвал причину инцидента (видео)
Запись инцидента на своей странице в Facebook опубликовал сам помощник депутата. "Шабунин напал за вопрос "почему не воюешь в АТО?". Итог: предворительно надкол челюсти и сотрясение мозга. Сейчас госпитализирован", - говорится в сообщении Филимоненко.
В свою очередь, Шабунин говорит, что Филимоненко оскорбил его коллегу Александру Устинову, что и стало причиной конфликта.
"Он сегодня по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу Устинову. Далее все присутствующие все видели сами: филя (Филимоненко - УНИАН.) пугливо убегал от общения и звал своего "лугандонского" "коллегу" - "ну, защищай меня!", а потом достал баллончик и брызнул всем в глаза - мне, журналистам", - говорится в сообщении Шабунина в Facebook.