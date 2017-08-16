"По-новому, как Янукович". Для чего нужно дело Шабунина

История с главой Центром противодействия коррупции Виталием Шабуниным – это попытка нынешних чиновников повторить сомнительные достижения команды Януковича: заставить людей бояться государство.

Демагоги (в том числе, материально заинтересованные) могут сколько угодно рассуждать о том, что «антикоррупционер Шабунин должен ответить по закону» [за то, что ударил провоцировавшего его Филимоненко]. В этом случае, ответный аргумент таков: в данном конфликте Шабунин – жертва преследования и оборонялся от посягательств человека, угрожавшего ему опасным и тяжелым предметом [микрофоном]. Пределы самообороны вполне разумны. Как взрослый здоровый человек мужской наружности мог получить «травмы средней тяжести», нанесение которых инкриминируется Шабунину, от одного касательного удара кулаком – это отдельный хороший вопрос и предмет для исследования компетентности врачей, выносивших заключение о тяжести травм. Правда, от подонков в белых халатах после истории, например, с Насировым, ждать каких-либо проявлений морали и профессиональной этики не приходится, а объективность следователей, у которых в ситуации со стрельбой по безоружному человеку виновником оказалась мишень-жертва нардепа Пашинского, вызывает лишь ухмылку.

От подонков в белых халатах после истории, например, с Насировым, ждать каких-либо проявлений морали и профессиональной этики не приходится.

Все, на самом деле, просто: бандиты, инкорпорировавшиеся во власть, страстно хотят, чтоб им никто не мешал воровать у всех граждан Украины разом и жить над законом. Те, кто пытаются им препятствовать, становятся объектом преследований. Преследования имеют разные проявления – от незаконного лишения гражданства и фабрикации уголовных дел, до «троллинга» - как в случае с тем же Шабуниным или депутатом Киевсовета от «Самопомощи» Ольгой Балицкой, которой, в отместку за ее борьбу с незаконной застройкой Киева, устроили «похороны» (неизвестные прибыли под ее дом и провели целую «похоронную процессию» с гробом и ее изображением. Кстати, как там расследование этого инцидента?). Цель всех этих действий – одна: чтобы украинцы боялись открыть рот и стать неугодными нынешней власти (стремительно растрачивающей свою легитимность), так как «неугодность» подразумевает проблемы большей или меньше степени серьезности. По логике конструкторов такой политической системы, государство должно вызывать почтение и страх, быть непредсказуемым источником угрозы для любого своего гражданина, которого само это государство рассматривает как жалкого раба.

Именно по этому пути шла Семья Януковичей – тотальная зачистка инакомыслия через механизмы репрессий и устрашений для гарантирования собственной полной вседозволенности. В качестве лекала была выбрана российская модель. И первые три года ведь все шло довольно неплохо.

"У украинцев, особенно, облеченных властью и возможностями, общая проблема – крайне короткая историческая память."

…Надо сказать, и закончилось-то для пресловутой Семьи все не так уж и печально: вместо фонарного столба, Янукович красуется в Ростове, схемы одиозного Курченко потихоньку оживают на украинском топливно-энергетическом рынке, а бывший главный кассир донецкого клана – Клименко – снимает ролики о том, какая государственная политика нужна Украине (вместо видеоинструкций о правильных способах обращения с мылом и правилах разделения шконки с экс-главой МВД Захарченко в какой-нибудь Менской исправительной колонии).

Возможно, именно сравнительно удачный исход так и незавершенной в Украине революции для упырей из недалекого прошлого, в купе со слишком ранней кончиной Саши Белого (Музычко) и стали причиной того, что деятели эпохи «по-новому» так же решили, что могут и себе самим позволить стать упырями.

У украинцев, особенно, облеченных властью и возможностями, общая проблема – крайне короткая историческая память. У украинцев, не облеченных властью и возможностями, общий недостаток – чрезмерные доброта и милосердие.

В отличие от первой проблемы, второй недостаток имеет ограниченный ресурс и свойство заканчиваться.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН