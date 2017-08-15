Технологии производства двигателей для ракет не могли попасть из Украины в КНДР – Госкосмос

Технологии производства двигателей для боевых ракет, как и сами изделия, которые могли быть использованы в рамках военных программ Северной Кореи, не могли попасть с территории Украины в эту страну.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной опровержению информации в публикации американского издания The New York Times о том, что успехи ракетной программы Северной Кореи могут быть связаны с возможным приобретением корейской стороной мощных ракетных двигателей украинского производства на черном рынке, заявил и. о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко.

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«Эти технологии и эти изделия не могли попасть с территории Украины на территорию Кореи. Мы соблюдаем все международные ограничения по поставке этих технологий. Мы соблюдаем все обязательства Украины по передаче технологий третьим странам. До сегодняшнего дня и предприятия космической отрасли не занимались производством боевых ракет», - сказал он.

Радченко добавил, что для запуска боевых ракет, который осуществила Северная Корея, необходимо владеть технологией производства ракетного топлива, которой нет в Украине, а она есть только в России и Китае.