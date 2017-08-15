ГПУ открыла дело по вмешательству НАБУ в выборы президента США (документ)

Генеральная прокуратора Украины открыла уголовное производство о вмешательстве отдельных должностных лиц НАБУ в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на документ.

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По информации издания открыто производство №42017000000002470 по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины.

«Служебные лица правоохранительных органов Украины совершили разглашение данных досудебного расследования путем обнародования в средствах массовой информации фрагментов записей, сделанных на листках в «амбарной книге Партии регионов» на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта. Указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство, создавая в обществе впечатление незаконного вмешательства в выборы Президента Соединенных Штатов Америки», — говорится в фабуле производства.

В документе сообщается, что уголовное производство открыто на основании обращения народного депутата Андрея Деркача.

Как ранее сообщалось, в мае 2016 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы «черной бухгалтерии» ПР. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также Полу Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Трампа.

Позднее в The New York Times вышла статья о работе Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Трампа.

В конце июня 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

25 июля 2017 года появился твит Президента США Дональда Трампа о выборах 2016-го года: «Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?».