Антикоррупционеру Шабунину грозит до трех лет тюрьмы из-за стычки с помощником нардепа (видео)

Председателю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), ему грозит до трех лет лишения свободы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Шабунин заявил возле Днепровского отделения полиции в городе Киеве.

По его словам, прокуратура изменила квалификацию преступления, в совершении которого он подозревается.

"Теперь мне грозит не пять, а три года тюрьмы. За ночь меняется квалификация... Я даже немножко жалею, что они эту квалификацию немножко изменили, потому что мы все равно бы в суде доказали, что Филимоненко (потерпевший) не является журналистом и называть его так - это унижать честь профессии. Это позволило раз и навсегда разделить журналиста и "заказушного" провокатора, но прокуроры сами это сделали", - заявил он.

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"Мне сейчас инкриминируют ч. 1 ст. 122. Это умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Что интересно, и это обвинение мы легко разобьем (в суде), поскольку повреждения, озвученные в подозрении, не совпадают с тем, что все время говорил Филимоненко, поэтому дело рассыплется", - убежден председатель Центра противодействия коррупции.

Также, по его словам, сегодня во второй половине дня должно состояться заседание суда по избранию ему меры пресечения.

"Самое интересное в мере пресечения: они уже просят не арест, а личное обязательство, но я должен просить разрешения у следователя покинуть пределы города Киева. Но проблема в том, что я живу не в Киеве, а потому это (получение разрешения) нужно будет делать каждый раз", - сказал он.

Как известно, 8 июля "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между Шабуниным и Всеволодом Филимоненко возле Днепровского военкомата Киева. Тогда Филимоненко прыснул из газового баллончика в лицо Шабунину. Председатель Центра противодействия коррупции заявил, в свою очередь, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

2 августа стало известно, что следственное управление Фискальной службы Киева возбудило уголовное производство в отношении руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Шабунин, в свою очередь, считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным.

Филимоненко является помощником нардепа Сергея Мельничука.