Лукашенко угрожает США и ЕС ”адекватными ответными мерами”
09:30, 11 апреля 2006Политика
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Белоруссия считает позицию Запада нецивилизованной
В связи с введением ЕС и США визовых ограничений в отношении президента Александра Лукашенко и некоторых белорусских должностных лиц Белоруссия "поставлена перед необходимостью" принять адекватные ответные меры.
Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, "в соответствии с международной практикой" эти меры "затронут аналогичные категории лиц".
В документе отмечается, что Белоруссия считает позицию Евросоюза и США нецивилизованной. "Действия подобного рода недальновидны и бесперспективны", - подчеркнули в белорусском МИД, добавив, что зарубежные страны не смогут изменить выбор белорусского народа, который абсолютным большинством избрал президентом Лукашенко
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