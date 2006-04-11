Лукашенко угрожает США и ЕС ”адекватными ответными мерами”

В связи с введением ЕС и США визовых ограничений в отношении президента Александра Лукашенко и некоторых белорусских должностных лиц Белоруссия "поставлена перед необходимостью" принять адекватные ответные меры.

Как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, "в соответствии с международной практикой" эти меры "затронут аналогичные категории лиц".

В документе отмечается, что Белоруссия считает позицию Евросоюза и США нецивилизованной. "Действия подобного рода недальновидны и бесперспективны", - подчеркнули в белорусском МИД, добавив, что зарубежные страны не смогут изменить выбор белорусского народа, который абсолютным большинством избрал президентом Лукашенко

Лента.ру