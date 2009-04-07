Луценко видит единственный выход - выборы Президента в парламенте

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что досрочных парламентских выборов в этом году не будет, и выступает за избрание Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Об этом лидер «Народной самообороны» заявил в интервью газете «Факты и комментарии».

«Я не противник всенародного избрания Президента, но нынешняя политическая ситуация и использование самых грязных методов борьбы с оппонентами может привести к фактическому блокированию всей системы власти», - предостерегает министр.

Особенно настораживают Ю.ЛУЦЕНКО события, которые имели место в Тернополе во время выборов областного совета. По его мнению, там определенные политические силы применили весь доступный «арсенал средств (фальсификации, решения судов) с целью обеспечить необходимый результат выборов». Это же может повториться и во время всенародного избрания Президента, допускает Ю.ЛУЦЕНКО.

«Поэтому мне кажется, что единственным выходом из сложившейся ситуации может стать перенесение президентских выборов в парламент, - рассуждает политик. – Возможно, в этом меньше формальной демократии, но больше гарантий и покоя в охваченной кризисом стране».

В противном же случае, допускает Ю.ЛУЦЕНКО, в Украине возможно троевластие, когда в ходе президентских выборов мы получим не одного Президента, а сразу трех.

«Одного, который выиграет в судах, второго – по решению ЦИК, а третий объявит, что выборы не состоялись, - прогнозирует лидер «НС». – Тогда все их портреты я повешу у себя в кабинете, и не буду знать, что делать».

Руководитель МВД призывает политиков искать компромиссы, поскольку политические лидеры часто ведут себя, «как в бане: все ходят с тазиками, прикрывая ими зад, но мыться боятся».