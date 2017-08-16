Председатель ДнипроОГА Резниченко: Мы выполняем задание президента Порошенко по реконструкции всех опорных школ области

Опорную школу в поселке Соленое на Днепропетровщине полностью реконструируют впервые за 40 лет за средства областного бюджета. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

До 1 сентября будет обновлено здание школы извне, а в течение учебного года капитально отремонтируют помещения внутри и возведут современный стадион с искусственным футбольным полем и зоной для воркаута. Во время ремонта в первую очередь была заменена кровля, поставлены энергосберегающие окна, теперь реконструируется фасад. Внутри заменят системы отопления и водоснабжения, отремонтируют классы, приобретут современное оборудование и мебель.

«Реконструкция всех опорных школ области - задача, поставленная перед нашей командой Президентом Украины Петром Порошенко. Дети Днепропетровщины, независимо от населенного пункта, должны учиться в комфортных условиях. Солонянскую школу не ремонтировали со дня начала работы - сейчас ее реконструируют за счет области», - отметил Валентин Резниченко.

В школе уже в этом учебном году также заработает ресурсная комната для детей с особыми образовательными потребностями и медиатека.

В целом, областная власть Днепропетровщины в течение ближайших двух лет планирует обновить все опорные школы области. Сейчас продолжаются работы по реконструкции Петровской, Царичанской, Межевской и Юрьевской опорных школ.

Как сообщалось, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что облгосадминистрация профинансирует строительство и капитальный ремонт 135 детских образовательных учреждений и больниц к концу 2018 года. Уже в 2017 году планируется восстановление 25 школ, 12 детсадов и 11 больниц. По словам Резниченко, реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря реализации курса президента Петра Порошенко на децентрализацию, которая дала органам местной власти необходимые ресурсы для возрождения регионов.