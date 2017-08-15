Дело о госизмене Януковича: суд допрашивает экс-представителя Украины в ООН Сергеева (событие завершено)

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева начала очередное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Читайте такжеАдвокат Януковича выступил в суде в защиту ПутинаКак передает корреспондент УНИАН, заседание началось с допроса свидетеля стороны обвинения, экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева (2007-2015 годы).

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.