Нардеп из Оппоблока упрямо судится с Верховной Радой из-за якобы недоплаченной зарплаты

Народный депутат Василий Нимченко обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд Украины (ВАСУ) об отмене решения судов низшей инстанции о законности ограничения заработной платы народного депутата в 2015-2016 годах. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Читайте такжеКСУ снова отложил рассмотрение дела об отмене е-декларирования из-за неявки соратников ЯнуковичаВ соответствии с данными Единого реестра судебных решений, Нимченко уже проиграл свой иск в двух судебных инстанциях.

Сначала депутат обратился в Окружной админсуд Киева с иском к Аппарату Верховной Рады Украины, в котором просил взыскать с ответчика (аппарата Верховной Рады) 236,566 тыс. грн, из которых 187,213 тыс. грн - сумма недоначисленной и недовыплаченной заработной платы в период с января 2015 до марта 2016 года, и 49,331 тыс. грн - сумма компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату с учетом индекса потребительских цен (индекса инфляции) в период с января 2015 по апрель 2017 года.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 23 июня 2017 в удовлетворении иска отказано.

Затем Нимченко обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный админсуд, который оставил решение суда первой инстанции в силе.

После этого депутат обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд. Суд принял в производство эту жалобу, однако дата судебного заседания по ней еще не определена.

В частности, Нимченко оспаривает по существу несколько распоряжений председателя Верховной Рады относительно ограничения заработной платы народным депутатам до завершения антитеррористической операции.

Так, было предусмотрено, что с 3 августа 2014 народным депутатам до завершения АТО заработная плата начисляется только в размере должностного оклада и составляет 6,109 тыс. грн.

В 2015 году максимальный размер заработной платы народных депутатов Украины было ограничено 7 размерами минимальной заработной платы, то есть с 1 января 2015 года - 8,526 тыс. грн.

С 1 апреля 2015 было установлена месячная заработная плата народного депутата Украины на уровне должностного оклада в размере 6,109 тыс. грн.