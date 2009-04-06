Петтеринг: Украина должна контролировать энергонезависимость

Европейский Союз и Украина должны разработать совместную стратегию энергетической безопасности на принципах Энергетической хартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на внеочередном заседании Верховной Рады Украины Президент Европейского парламента Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ.

В своем выступлении он отметил, что газовый кризис, который возник из-за конфликта между Украиной и Россией, «вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС».

По словам Г-Г.ПЁТТЕРИНГА, в настоящее время ЕС пересматривает свою энергетическую политику, работает над созданием общего энергетического рынка и обсуждает «диверсификацию энергетических источников».

«Этот кризис, конечно, осветил ключевую роль Украины в обеспечении энергетической безопасности ЕС и в гарантировании бесперебойных поставок газа к потребителям в ЕС, и подчеркнул, что Украина должна контролировать свою энергетическую независимость», - сказал Г.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

Он считает, что «это напрямую связано с политической стабильностью и процветанием Украины».

Президент Европарламента отметил, что для предотвращения подобных конфликтов между Украиной и Россией в будущем ЕС и Украина «должны найти долгосрочные решения относительно поставок газа на рынки ЕС».