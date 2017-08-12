Лавров сравнил Крым в составе Украины со сдачей Ленинграда Гитлеру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что после Евромайдана "отдавать" Крым Украине было бы преступлением. Об этом он заявил во время Всероссийского молодежного образовательного форума, передает "ТАСС".

"Крым отдавать в руки нацистов, которые осуществили переворот в Киеве, и на этой волне пришло нынешнее руководство, было бы, я считаю, преступным", - заявил российский чиновник.

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В лучших традициях российской пропаганды чиновник сравнил рассуждения некоторых россиян о том, что Крым не надо было аннексировать, со сдачей Ленинграда нацистам.

"Помните, недавно был спор тоже с позиции прагматизма, кто-то на каком-то нашем канале, либеральном, по-моему, стал развивать мысль о том, надо ли было удерживать Ленинград, не проще ли было его сдать, тогда бы не было столько жертв. Мне кажется, это из той самой истории - рассуждение о том, что надо было бросить русских в Крыму, русских на Донбассе", - сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров придумал новое оправдание оккупации Крыма. Он сравнил оккупированный Крым с Фолклендскими островами.