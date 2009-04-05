Экс-глава ВСУ нашел позитив в "Конституции Ющенко", и не один

Председатель Верховного суда Украины Василий МАЛЯРЧУК заявляет, что двухпалатный парламент не приводит к федерализации страны, но способствует стабилизации отношений между ветвями власти.

Об этом он пишет в статье для «Зеркала недели» (№ 12 (740) 5-12 апреля 2009).

По мнению юриста, отдельные политические силы выступают против двухпалатного парламента из-за страха отсутствия контроля над обеими палатами.

«Те, кто заявляют, что двухпалатный парламент может привести к федерализации и распаду государства, лукавят, - считает В.МАЛЯРЧУК. - Польша, Чехия, Румыния, Франция и многие другие унитарные государства, создавая двухпалатные парламенты, не пугали свое население федерализацией или распадом государства, потому что знали, что этот аргумент безоснователен и не подтвержден историей».

По мнению юриста, двухпалатный парламент в Украине оказал бы стабилизирующее влияние на функционирование властных механизмов.

«Главная роль сената в государстве - стабилизирующая. Именно он удерживает все ветви власти от конфликтности и споров», - уверен В.МАЛЯРЧУК.

Доктор юридических наук считает, что вторая палата парламента могла бы существенно уменьшить количество представлений в Конституционный Суд.

«Сенат забирает «хлеб» у Конституционного Суда. В немногих государствах с двухпалатным парламентом такой массовый наплыв представлений в Конституционный Суд, как у нас. В связи с этим нет волокиты и неопределенности с нормативными актами, а значит, нет оснований для конфликтов между ветвями власти», - заявил В.МАЛЯРЧУК.

Он убежден, что основная причина неприятия идеи бикамерализма со стороны главных политических сил в Украине заключается в их нежелании потерять контроль над обеими палатами законодательного органа.

«Почему основные политические силы в Украине не хотят двухпалатного парламента? Потому что они не видят своей выгоды в нем. Они таким образом теряют власть, свое влияние на процессы, которые будут происходить в стране, поскольку не смогут одновременно контролировать обе палаты», - считает юрист.