Третьяков обещает уступить регионалам квоту НУ-НС в Кабмине

Заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков считает, что проведение досрочных парламентских и президентских выборов в период мирового финансового кризиса является не только вредным для страны, но и аморальным явлением. Об этом народный депутат сообщил в прямом эфире программы «Свобода слова» на ТРК «Украина», пишет Главред.

По словам Третьякова, «люди живут тремя критериями – знаками, символами и мифами. Президент предлагает проводить выборы на фоне солдат, Партия регионов предлагает проводить выборы на фоне Майдана. Если пройдут выборы, которые инициируют эти две силы – они будут иметь начало, но не будут иметь конца».

Третьяков также отметил, что ситуация, при которой все ветви власти пойдут на выборы, «может привести к тому, что государство Украина перестанет вообще существовать». Как один из возможных сценариев Третьяков также назвал ситуацию, при которой будет введено прямое президентское правление, что в итоге еще больше усугубит политическое и экономическое положение страны.

Обращаясь к представителям оппозиции из Партии регионов, Третьяков призвал их принимать участие в решении государственных, в первую очередь – экономических проблем. «Хотите конструктивно работать – идите в правительство. Как заместитель председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона», думаю, мы сможем уступить свои квоты в правительстве, если вы туда направите квалифицированные кадры», - подчеркнул Третьяков.