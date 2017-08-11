В Житомирской области уже создано 45 объединенных общин, 13 из них – ждут выборы

В Житомирской области на сегодняшний день создано 45 объединенных территориальных общин, 13 из них – ждут выборы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, на Житомирщине уже объединены 45 территориальных общин, 13 из которых созданы в этом году и ждут проведения первых местных выборов должна назначить Центральная избирательная комиссия.

Об этом шла речь на селекторном совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины относительно согласования предложений относительно перспективных центров способных общин сегодня, 11 августа.

«Житомирская область является лидером во внедрении децентрализации. Так, только за январь-июль этого года было образовано 13 новых общин, а к 4 уже созданным объединенным территориальным общинам присоединились сельские, поселковые советы. Сейчас доля территориальных громад, которые объединились, составляет 56,7 % от общего количества ОТО области»,- отмечают в ОГА.

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Кроме этого, с начала года в общий фонд бюджетов всех 32-х объединенных громад области без учета трансфертов из государственного бюджета поступило 385,6 млн грн, что составляет 109,3% к запланированным доходам. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда показатель доходов составил 153,4 млн грн.

Участие в селекторном совещании принял председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич и директор Житомирского обособленного подразделения «Центр развития местного самоуправления» Василий Невмержицкий.

Напомним, депутаты Житомирского областного совета на 27 июля этого года поддержали изменения перспективного плана формирования объединенных территориальных общин области, согласно которого на Житомирщине появится еще 7 объединенных территориальных общин и 2 сельские советы присоединятся к уже существующим.