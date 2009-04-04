Постпред России сомневается в «Восточном партнерстве»

Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе Владимир ЧИЖОВ сомневается в эффективности инициативы ЕС «Восточное партнерство» из-за незначительного финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«У некоторых стран-участников, насколько я понимаю, есть определенная сдержанность в восприятии «Восточного партнерства». Во-первых, тут больше политического шума, чем денег», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он отметил, что для этой инициативы нет отдельной статьи в бюджете Евросоюза.

«Те 600 млн. евро, которые называются, – это бюджетная эквилибристика. То есть, переписывание одних и тех же денег из одной статьи на другую», - пояснил В.ЧИЖОВ.

По его убеждению, если распределить эти сумму на шесть стран на несколько лет, то получаются «крохи».

«Я бы не переоценивал этот финансовый компонент. В ЕС то, что не имеет специально выделенного бюджетного финансирования, оно, как правило, крупных прорывов не приносит», - сказал В.ЧИЖОВ.

Он добавил, что Россия внимательно отслеживает эту инициативу. По его словам, для Москвы очень важно, чтобы в рамках «Восточного партнерства» не создавались преграды между странами-участниками и Россией.

«Это касается не только Беларуси, но и других стран», - подчеркнул В.ЧИЖОВ.

В то же время, он не исключил участие России в рамках отдельных проектов «Восточного партнерства».

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Иннаугурационный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.