Ющенко готов отказаться от идеи пожизненного сенаторства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов отказаться от предложения о предоставлении статуса сенаторов всем Президентам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Хмельницком.

Президент заметил, что готовый отказаться от этой нормы в предложенном им проекте изменений в Конституцию Украины.

В то же время, В.ЮЩЕНКО считает, что такая норма должна быть сохранена, поскольку все Президенты в Украине избирались большим количеством украинского населения и имели большую поддержку.

По мнению В.ЮЩЕНКО, предоставление им статуса сенаторов обеспечит повышение уровня культуры формирования власти, ее преемственность и т.д. «Но если это самая большая проблема, я готов ее снять», - сказал он.