Черновецкий в прошлом году заработал 268 миллионов - СМИ

Согласно декларации о доходах, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в прошлом году заработал 268 млн. 263 тыс. грн.

Об этом пишет в своем сегодняшнем номере газета “Сегодня” (№70 (3203)).

Из указанной суммы на зарплату мэра приходятся - 225 тыс. грн. (то есть около 19 тыс. грн. в месяц.). Львиную долю он заработал на продаже акций "Правэкс-банка" — 261 млн. 833 тыс. 326 грн., или же 52,4 млн. долларов по курсу начала 2008 г., что примерно соответствует 7% от суммы в 750 млн. долларов.

Издание напоминает, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обвинил мэра столицы в том, что тот утаил от налоговой администрации доход, полученный от продажи "Правэкс-банка" в прошлом году за 750 млн. долларов и обманул государство на 450 млн. грн.

Как известно, Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ к моменту продажи банка принадлежало лишь 7% акций банка. Самым крупным акционером являлся его сын Степан (61% акций), в отношении которого в пресс-службе Киевгорадминистрации газете пояснили: "Степан не является чиновником, поэтому он не обязан обнародовать декларацию. Но все налоги от продажи акции он также уплатил, так же как все члены семьи, которые имели акции банка".

Из других доходов Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО весомую сумму составляют проценты — более 5 млн. грн. (сумма на счетах в банке в декларации не указана).

Судя по декларации мэра Киева, на него записан земельный участок в селе Козин Обуховского района (1 тыс. 470 кв. м — там находится его дом), помещение в Житомире и дом Кировограде. В автопарке градоначальника: "Роллс-Ройс "Фантом", "Мерседес" "кубик", "Мерседес S-600", а также ГАЗ-14 ("Чайка", принадлежавшая первому секретарю ЦК Компартии Украины Владимиру Щербицкому). Последнюю машину мэр купил на аукционе, организованном мэрией, за 1,5 млн. грн.

По данным издания, секретарь Киевсовета – заместитель председателя КГГА Олесь ДОВГИЙ в прошлом году, согласно декларации, получил 2 млн. 185 тыс. грн. дохода, что меньше, чем в 2006 (тогда он задекларировал 3 млн. грн.). Зарплата О.ДОВГОГО составляет около 10 тыс. грн. в месяц, остальные средства - 12 тыс. грн. материальная помощь и проценты по депозитам — 2 млн. 50 тыс. На банковских счетах у О.ДОВГОГО хранится 18,6 млн. грн. Газета отмечает, что в 2006 г. на банковских счетах у О.ДОВГОГО было всего 277 тыс. грн. и доход составлял 3 млн. грн.