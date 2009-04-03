Шуфрич рассказал, почему Ющенко больше любит пчел, чем украинцев

Несколько десятков тысяч людей собрались на митинг протеста «Изменим власть – остановим кризис!», организованный Партией регионов на Майдане Незалежности в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Сегодня утром первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил уверенность, что акция “регионалов” должна собрать на главной площади Украины около 50 тыс. человек. Сейчас в акции принимают участие несколько десятков тысяч лиц. Люди стоят не только на Майдане Незалежности, но и на улице Крещатик.

Митинг открыл народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

«Я знаю, почему В.Ющенко больше любит пчел, чем украинский народ, потому что пчелы молчат», - сказал Н.ШУФРИЧ, добавив: «Мы молчать не будем».

«Мы сегодня восстали на последний праведный бой!», - отметил в своем обращении к участникам акции Н.ШУФРИЧ.

В данное время перед участниками акции выступают другие народные депутаты от Партии регионов, активисты партии из многих областей Украины, представители трудовых коллективов.

Среди участников акции, в томе числе и тех, кто стоит на установленной на Майдане Незалежности сцене, достаточно много людей в военной форме. В частности, это ветераны-афганцы и отставные генералы Вооруженных сил.

Участники акции ожидают выступления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которое должно состояться около 14.00.